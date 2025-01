S.A. 10:25 L´algherese Giselle Douglas vince il Trofeo Fabbri Nella finale la guardia algherese è stata una delle tre atlete in doppia cifra, mettendo a segno 10 punti, dimostrando notevoli qualità cestistiche



ALGHERO - La giocatrice delle Mercede Basket Alghero Giselle Douglas torna da Rimini, dove ha partecipato al Memorial Fabbri, con una medaglia. La sua squadra, Rebound, si è imposta nella Finale 1/2 posto contro Assist. Nella finale la guardia algherese è stata una delle tre atlete in doppia cifra, mettendo a segno 10 punti, dimostrando notevoli qualità cestistiche. Con una sconfitta e tra vittorie la squadra composta da ragazze provenienti da tutta Italia, si è aggiudicata il torneo, Giselle è cresciuta partita dopo partita ottenendo sempre più minuti in campo. È stata sicuramente un'esperienza positiva che le ha permesso di capire cosa è necessario fare per giocare ad alto livello.