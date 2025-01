Cor 7:41

Basket: Klass Coral Alghero a Calasetta

Dopo la pausa per le festività si ritorna in campo anche nel campionato di Serie C Regionale. Per la decima giornata del girone d’andata, la Klass Coral Alghero si prepara per la trasferta più lunga della stagione per affrontare il Calasetta, terza forza del campionato

ALGHERO - Prima partita del 2025 per la Klass Coral Alghero che spera di iniziare l’anno sportivo come ha concluso quello passato, con una vittoria. La squadra di coach Fabrizio Longano che dal prossimo turno casalingo potrà tornare a disputare le gare, al Pala Manchia, si prepara alla trasferta più lunga di tutto il campionato per approdare sul parquet della terza della classe, Calasetta Basket.



Capitan Musso e compagni, forti delle prestazioni in crescendo che hanno caratterizzato le ultime partite del 2024, non vogliono fare tutti questi km senza vendere cara la pelle e con l’intenzione di portar via dal parquet della squadra sulcitana i due punti in palio. Guardando la classifica, come detto in precedenza, il Calasetta occupa la terza piazza con 10 punti ed è reduce da una vittoria con il Sant’Orsola.



La Klass Coral, invece, di punti ne ha 8 e sicuramente è reduce da un successo emozionante contro Nuoro, agguantato all’over time. E da questa vittoria vogliono ripartire gli algheresi per continuare a mettere fieno in cascina in questa stagione. Palla a due oggi, sabato 11 Gennaio, alle 18.00.