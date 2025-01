Cor 10:05 Basket D, prima sconfitta dell’anno per Alghero La Costruzioni Valentino Pallacanestro Alghero incappa in uno stop contro il Basket San Salvatore. Finisce 44-70 per gli ospiti nonostante un ottimo Rosas



ALGHERO - In una partita già difficile sulla carta, i giovani giallorossi non riescono a trovare il loro gioco e mancano il successo tra le mura amiche del ritrovato Pala Manchia di Alghero. Finisce 44-70 tra la Costruzioni Valentino Pallacanestro Alghero e il Basket San Salvatore. Nonostante la sconfitta, la prestazione positiva di Alessio Rosas permette di sorridere ai giallorossi: la sua grinta e la sua determinazione per rimanere nel match sono stati encomiabili, rendendolo un punto di riferimento per l’intera squadra.