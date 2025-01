Cor 10:00 Marco Piro confermato alla guida di FdI Olbia Il congresso è stato presieduto dal Senatore Giovanni Satta, alla presenza del coordinatore regionale del partito il deputato Francesco Mura



OLBIA - Alla presenza del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia della Gallura Mario Russu, si è svolto ad Olbia il congresso cittadino di Fratelli d’Italia, che ha visto la partecipazione attiva dei militanti e simpatizzanti del partito di tutta la Gallura, e di numerosi rappresentanti locali dei partiti di centro destra. Il congresso è stato presieduto dal Senatore Giovanni Satta, alla presenza del coordinatore regionale del partito il deputato Francesco Mura.



L’evento nella fase informale, ha visto i saluti istituzionali delle autorità presenti, del Sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che ha portato il suo sostegno e augurio di buon lavoro al partito. Successivamente, la fase formale del congresso ha visto la riconferma di Marco Piro alla guida di Fratelli d’Italia di Olbia. Marco Piro, che dal 2022 è alla guida del partito a livello cittadino, continuerà a lavorare per rafforzare la presenza e l'azione politica di Fratelli d’Italia sul territorio.

Durante il dibattito sono state esposte le linee programmatiche del nuovo coordinatore cittadino, che ha soffermato la sua attenzione sulla attività svolta in città, sulle tematiche della sicurezza e del decoro urbano, sulla emergenza abitativa, sulla identità culturale.



Il congresso ha anche visto l'elezione del nuovo direttivo cittadino, composto da cinque membri, Secchi Valentina, Arru Giulia, Manuela Rossi, Maggio Giovanni e Simone Petza, che avranno il compito di supportare il coordinamento e l’organizzazione delle attività del partito a livello locale. Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia della Gallura, Mario Russu, ha espresso soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto ad Olbia e ha sottolineato l’importanza di consolidare l’unità del centro destra olbiese e la forza del partito per le sfide politiche future.