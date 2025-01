Cor 13:13 Mentor digitali, aperte le iscrizioni Aperte le iscrizioni per partecipare al percorso seminariale per “Mentor digitali” rivolto a consulenti di impresa, nell’ambito del progetto Vetrine 4.0



SASSARI - Il percorso seminariale per “Mentor Digitali” della Camera di Commercio di Sassari è rivolto a commercialisti, consulenti del lavoro e, più in generale, consulenti di impresa. Un'idea dedicata a figure professionali consulenziali che assistono le imprese dei settori del commercio e dell’artigianato e le loro aggregazioni nei processi di innovazione.



Il percorso seminariale per “Mentor Digitali” che si lega al progetto Vetrine 4.0 intende rafforzare le conoscenze in ambito digitale e affinare le capacità consulenziali e relazionali, con l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti nuove competenze necessarie per supportare i commercianti «tradizionali» nell’affrontare le numerose sfide e i cambiamenti connessi alla transizione verso il negozio digitale. L’iniziativa è rivolta a commercialisti, consulenti del lavoro e, più in generale, consulenti di impresa. Il percorso è dedicato ai “Mentor digitali”, figure professionali consulenziali che assistono le imprese dei settori del commercio e dell’artigianato e le loro aggregazioni nei processi di innovazione.



Gli incontri, della durata di due ore ciascuno (20 nel totale), si svolgeranno prevalentemente online da gennaio ad aprile 2025. Le lezioni saranno registrate e messe a disposizione dei partecipanti attraverso la piattaforma e-learning. Il corso è rivolto ad un numero massimo di 15 partecipanti, l’iscrizione gratuita deve essere effettuata attraverso il form del sito camerale entro il 23 gennaio. I posti saranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni, fino al raggiungimento del numero massimo consentito. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: vetrine4.0@ss.camcom.it.