Cor 12:23 Amatori Rugby, vittoria di carattere a Noceto Allo stadio Nando Capra di Noceto, l’Amatori Rugby Alghero ha conquistato una vittoria fondamentale, imponendosi 29-22 contro il Rugby Noceto in un match combattuto e spettacolare



ALGHERO - La partita è stata intensa fin dai primi minuti. I padroni di casa sono partiti forte con una meta di Ferro trasformata da Ferrarini (7-0), ma gli algheresi hanno reagito subito, mostrando grande solidità. La precisione al piede di Delli Carpini ha permesso all’Amatori di ribaltare il punteggio già nel primo tempo (7-12). Tuttavia, Noceto ha chiuso in vantaggio la prima frazione grazie a una meta trasformata di Pop (14-12). Nella ripresa, l’Amatori ha preso il controllo del gioco. Perello Alvarez e Russo hanno segnato due mete decisive, entrambe trasformate da uno straordinario Delli Carpini, autore di un totale di 19 punti personali. Nonostante il tentativo di rimonta dei padroni di casa, la precisione al piede di Delli Carpini ha sigillato la vittoria con un piazzato nel finale (22-29). Il tecnico Marco Anversa ha elogiato la prestazione della squadra: «Partita veramente pazzesca. Abbiamo dimostrato tantissimo carattere. Adesso ci aspetta il match più bello: arriva Calvisano, imbattuto, a giocare da noi. Sarà una settimana straordinaria». Con questa vittoria, l’Amatori Rugby Alghero raggiunge il terzo posto in classifica e si prepara a sfidare la capolista Calvisano davanti al proprio pubblico.



Rugby Noceto FC Soc. Coop. s.d. – Amatori Rugby Alghero 22-29 (14-12)

Primo tempo: 6’ m. Ferro tr. Ferrarini (7-0); 12’ cp. Delli Carpini (7-3); 24’ cp. Delli Carpini (7-6); 28’ cp. Delli Carpini (7-9); 31’ cp. Delli Carpini (7-12); 38’ m. Pop tr. Ferrarini (14-12).

Secondo tempo: 55’ m. Perello Alvarez tr. Delli Carpini (14-19); 65’ m. Russo tr. Delli Carpini (14-26); 67’ cp. Ferrarini (17-26); 69’ mnt. Buondonno (22-26); 78’ cp. Delli Carpini (22-29).



Amatori Rugby Alghero: Delli Carpini; May, Serra, Russo, Delrio; Perello, Armani; Fierro, Shelqety, Lenoci; Canulli, Manfredi; Cincotto, Spirito (60’ st. Marchetto), Natchekeba.

All.: Anversa M.



Rugby Noceto FC Soc. Coop. s.d.: Gennari (60’ st. Gabelli); Amadasi, Pagliarini, Greco (31’ pt. Carritiello), Savina; Ferrarini, Taddei (45’ st. Bacchi); Pop (75’ st. Serafini), Benchea; Chiarello (45’ st. Pagliari); Boccalini, Gerosa; Marquez Santucho (60’ st. Bruzzi), Ferro (45’ st. Buondonno), Salgado Nunez (45’ st. Quaranta).

All.: Frati M.

Arbitro: Fagiolo (RM), Assistenti: Malagoli (MO), Botti (PR)



Calciatori: Ferrarini (Noceto) 3/4

Delli Carpini (Alghero) 7/8

Cartellini: s.t. giallo 65’ Armani (Alghero); 78’ Gerosa (Noceto)

s.t. rosso: Anversa Marco (Alghero)

Note: Giornata fredda, circa 200 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rugby Noceto 1, Amatori Alghero 4.