ALGHERO - Questo sabato, 25 gennaio (ore 10) presso la sala conferenze Lo Quarter, si terrà l’incontro “Balaguer: dall'abbandono al rilancio” promosso dall’associazione "Iniziativa Alghero".



Francesco Sasso e compagni presenteranno alla città una fattibile proposta di riqualificazione della parte a sud della città. Un’idea per rilanciare e rendere fruibile quel belvedere dal quale si domina l'intero golfo di Alghero. La proposta prevede la creazione di una nuova piazza della superficie di 7.700 mq con verde, servizi e sala polifunzionale. Un nuovo luogo di aggregazione per rilanciare il lungomare dare il giusto valore ad una delle zone più affascinanti della città.



«In questo secondo incontro tematico promosso dall’associazione Iniziativa Alghero verrà illustrata la riqualificazione di quell’area che è stata realizzata dopo un attento studio dello sviluppo della nostra città che oggi vede la zona sud abbandonata e penalizzata rispetto al lungomare Barcellona».