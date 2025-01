Cor 12:19 Viabilità, Piu presenta gli interventi su Oristano L’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu ha presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa, nell’aula consiliare dell’Ente provinciale, il programma di interventi sulla viabilità della Provincia di Oristano per un totale di oltre 10 milioni.



ORISTANO - Con la delibera dello scorso agosto, sono stati programmati complessivamente 32.574.492,83 da destinare alle Province e Città metropolitane sarde, da suddividere in base alla estensione chilometrica di competenza. Alla Provincia di Oristano è stata assegnata la somma complessiva di 5.052.514,80. In aggiunta con la Legge regionale n. 18/2024, da suddividere con lo stesso criterio, sono stati programmati complessivi 30 milioni e alla Provincia di Oristano è stata assegnata la somma di 5.040.000 euro. Nella ripartizione dello stanziamento, alla Provincia di Oristano che conta 1003 km di strade, che corrispondono al 16,8% del totale dell’intera rete regionale di competenza degli enti intermedi, vanno in totale 10.092.514,80.



«Oggi mettiamo concretamente sul tavolo risorse importanti per le strade di questa Provincia – aggiunge l’assessore – la sicurezza della viabilità dei nostri territori è tra le priorità del mio assessorato. In molti casi le strade versano in una situazione di grave degrado, tanto da rappresentare un serio rischio per la sicurezza della circolazione stradale, abbiamo il dovere di restituire ai cittadini una viabilità affidabile».



L’intera rete viaria di competenza degli enti provinciali e delle città metropolitane rappresenta 1/6 dell’intera viabilità della Sardegna con un’estensione totale di 6 mila chilometri. «Il piano sulla viabilità, comprende diversi interventi urgenti destinati soprattutto alla messa in sicurezza delle strade provinciali più compromesse - chiarisce l’amministratore straordinario della Provincia di Oristano Battistino Ghisu -. È chiaro che gli interventi previsti non potranno essere risolutivi per la situazione di grave criticità in cui versa la viabilità provinciale ormai da oltre un decennio. Con queste prime risorse stanziate dalla Regione, possiamo però dare avvio ad una serie di opere necessarie ad arginare le criticità più gravi lungo le strade provinciali».