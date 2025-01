Cor 16:14 «Rilancio di Secal una nostra priorità» L´amministrazione algherese guidata dal sindaco Cacciotto intende dare un forte impulso alla valorizzazione della Secal, una società che rappresenta il 40% delle entrate. Intanto si attende il rinnovo del Consiglio d´Amministrazione dopo lo stop imposto da problemi di maggioranza



ALGHERO - «Il rilancio di questa realtà è quindi una priorità per l'Amministrazione. L'ordine del giorno presentato da una parte dell'opposizione, con l'eccezione del Consigliere Pais, ha permesso di illustrare le azioni intraprese in pochi mesi, a partire dalla delega al progetto entrate affidata dal Sindaco all’assessore Daga e ci ha consentito di mettere in fila tutte le azioni che in pochi mesi l’Amministrazione Comunale ha messo in campo. Non solo. Fin dall’insediamento della Giunta sono state portate avanti piccole ma significative azioni volte proprio alla valorizzazione della Secal, come ad esempio la sistemazione degli spazi di Sant’Anna, che garantiscono un’accoglienza più decorosa ai nostri concittadini, l’aver dato corso ai concorsi già avviati e che, a oggi, consentono di avere un organico di quindici unità e la dotazione di un nuovo software gestionale. Quello che ci pare evidente, e che ci fa intravedere un prossimo futuro positivo e proficuo, è l’inaugurazione di una nuova stagione di collaborazione e scambio tra uffici comunali e Secal, un vero e proprio cambio di passo. Il nostro obiettivo rimane quello di dare alla concessionaria tutti gli strumenti affinché l’accertamento e la riscossione dei tributi avvenga in maniera efficace, a beneficio di tutti, con conseguente miglioramento di un servizio pubblico basilare. In riferimento al trasferimento della Secal in via Michelangelo, rimane la volontà dell’Amministrazione di proseguire con la ristrutturazione dei locali, valutati come destinazione idonea, in un’ottica di razionalizzazione complessiva degli uffici comunali. Proseguire quindi l’opera di razionalizzazione posta in essere dall’Amministrazione fin dai primi giorni del suo insediamento che nasce con l’istituzione del progetto Entrate ottenuto nella delega istituita appositamente». Lo dichiarano in una nota i partiti di maggioranza aderenti al cosiddetto "Progetto Alghero": AVS, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero, Partito Democratico e Orizzonte Comune.