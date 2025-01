S.A. 17:05 «La Sassari Olbia non ha colori politici» Così Fratelli d´Italia Alghero plaude l´inaugurazione dell´arteria attesa da oltre 13 anni. Nella stessa giornata, la delegazione di Fratelli d’Italia ha effettuato un sopralluogo sulla Sassari-Alghero







Nella foto: un momento dell'inaugurazione ALGHERO - «Si è finalmente conclusa la realizzazione della Sassari-Olbia, un'opera attesa da anni, che rappresenta una svolta cruciale per la viabilità e lo sviluppo economico del nord Sardegna. All'inaugurazione erano presenti il Presidente della Commissione Opere Pubbliche della Camera dei Deputati, Mauro Rotelli, esponente di Fratelli d'Italia, accompagnato dai referenti del nostro circolo di Alghero e dai vertici di Anas, insieme ai sindaci del territorio. Questa infrastruttura, come tutte le grandi opere, non ha colore politico: deve essere il risultato di una collaborazione che unisce tutti, superando divisioni ideologiche. È importante ribadire che il vero nemico dello sviluppo è il "no" pregiudiziale alle infrastrutture, senza le quali non è possibile far crescere economicamente il nostro territorio». Così Fratelli d'Italia Alghero plaude l'inaugurazione dell'arteria attesa da oltre 13 anni [ LEGGI ].Nella stessa giornata, la delegazione di Fratelli d'Italia ha effettuato un sopralluogo sulla Sassari-Alghero «un'infrastruttura sbloccata grazie all'impegno dell'amministrazione Conoci di centrodestra. Da fonti certe, possiamo annunciare che, conclusa la fase di scotico, nei prossimi mesi partiranno finalmente i lavori per il completamento del cantiere, dando così una risposta concreta alle esigenze di cittadini, imprese e turisti del territorio». «La Sardegna ha bisogno di infrastrutture moderne, sicure e adeguate, che favoriscano lo sviluppo e il rilancio. Fratelli d'Italia è costantemente al lavoro per contribuire alla crescita del nord ovest» concludono dal gruppo algherese Fdl.