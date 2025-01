S.A. 16:19 Algherese senza lavoro e da due anni in tenda E´ un senza tetto algherese a condividere in poche righe la sua storia con i lettori del Quotidiano di Alghero: Giovanni racconta di essere rimasto senza dimora dopo una separazione e di vivere in tenda da due anni nella zona del Rosso



ALGHERO - «Mi chiamo Giovanni e da due anni vivo in tenda con il permesso della Guardia forestale al Rosso». E' un senza tetto algherese a condividere in poche righe la sua storia con i lettori del Quotidiano di Alghero. Forse la spinta a parlare della sua vita arriva dalla notizia di un clochard morto a Cagliari - scrive Giovanni - che racconta di vivere in un'area poco lontana dalle spiagge mondane della Riviera del Corallo: «Vivo con un cane cieco da due anni e a marzo festeggio il secondo anno senza luce e senza acqua come i primitivi». Rimasto senza dimora dopo una separazione: «ho dovuto lasciare il domicilio, sono incensurato e ho lavorato per 30 anni ma non bastano per la pensione». E poi uno sfogo contro chi come lui vive una problematica abitativa ma ha trovato assistenza: «la cosa che mi fa rabbia che quando passo a Fertilia vedo extracomunitari che si godono le villette dell' ex ostello e io in tenda questa è l'Italia cosciente che nulla cambierà».