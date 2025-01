Cor 16:56 Facilitazione digitale per l´Unione del Coros Si parte da Codrongianos (HUB) Cargeghe e Putifigari. L´iniziativa è volta a promuovere una cittadinanza digitale attiva e ad incentivare l´uso dei servizi online



PUTIFIGARI - A partire da lunedi 27 gennaio e per tutto l'anno, fino al 31 dicembre 2025, saranno operativi i punti di facilitazione digitale di Codrongianos (HUB) Cargeghe e Putifigari. Lo sportello di facilitazione digitale è pronto ad accogliere i cittadini nelle sedi messe a disposizione dai comuni di Codrongianos, Cargeghe e Putifigari. L'iniziativa è volta a promuovere una cittadinanza digitale attiva e ad incentivare l'uso dei servizi online, facilitando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione grazie al supporto dei facilitatori digitali.



E' un progetto importante, frutto di un bando (P.N.R.R.) finanziato dall’Unione Europea – Nextgeneratio eu, Missione 1- Componente 1 – Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale”, che permetterà agli 88 punti di facilitazione in tutta la Sardegna, di poter contribuire ad abbattere il divario digitale. Nel territorio del Coros, i punti di facilitazione digitale si trovano a: Codrongianos nella sede comunale (apertura lunedi mattina 9:00 -13:00 e mercoledì mattina 9:00 - 13:00), Cargeghe, nella sede del Centro culturale "A. Ruiu" (che ospita anche la biblioteca) in via Nazario Sauro 1 (apertura martedì 9:00-13:00, giovedì pomeriggio 15:00- 19:00) e a Putifigari nella sede comunale (apertura lunedi pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30, giovedì mattina dalle 9:00 alle 14:00). E' prevista una chiusura dello sportello programmata indicativamente dal 9 al 24 agosto 2025.



Il facilitatore digitale è un validissimo aiuto per tutte le fasce della popolazione che hanno poca dimestichezza con l’uso dei dispositivi digitali, nella gestione delle pratiche amministrative ormai digitalizzate. O comunque per tutti coloro che devono usufruire dei servizi digitali e hanno bisogno di una guida. Non si tratta di un servizio simile all’Informagiovani, ma di un luogo dove il facilitatore insegnerà all'utente ad usare la tecnologia a disposizione per il servizio di cui necessita, guidarlo nelle procedure e semplificare gli iter seguendo piccole ma importanti indicazioni. «Nei nostri piccoli paesi avere un sportello per la facilitazione digitale è fondamentale- ha commentato il Presidente dell’Unione Cristian Budroni- Siamo pionieri tra le amministrazioni e crediamo fortemente in questo strumento, in virtù del fatto che la nostra popolazione ha un tasso di anzianità elevato e l’approccio alla tecnologia non è di facile comprensione. Il servizio, oggi in fase di partenza su tre comuni con hub su Codrongianos, sarà esteso a tutti i comuni del Coros».