Tennis, Anastasia Ogno trionfa al Torneo Rodeo

ALGHERO - Domenica 26 gennaio, presso i prestigiosi campi in terra rossa del Circolo Pol. Eugenio Curiel di Pontassieve (Firenze) si è concluso il Torneo Rodeo Open di Tennis femminile. Torneo limitato alle migliori 32 iscritte. Ha visto la partecipazione dell’algherese Anastasia Ogno, testa di serie numero 5 con classifica operativa 2.5 tesserata per la TTS di Foligno.



Anastasia parte dagli ottavi di finale dove incontra Guia Solari (cl. 2.6) del CUS Genova Tennis che supera col punteggio di 4.2 4.1. Nei quarti di finale incontra la testa di serie n^4 , Beatrice Giorgetti (cl. 2.5) del Circolo Tennis Etruria (PO), che supera col punteggio di 4.3 4.1. In semifinale Anastasia incontra Beatrice Comazzi (cl. 2.6) del Tennis Club Ponsacco (PI) che supera col punteggio di 4.0 4.1.



In finale la tennista algherese trova la testa di serie n^2 Costanza Lazzeri del Professione Tennis Park Firenze che supera di misura col punteggio di 4.3 4.3. Anastasia Ogno, considerando che non partiva con i favori del pronostico è molto soddisfatta del risultato ottenuto. Con questa vittoria conferma un ottimo stato di forma, conquistando punti fondamentali per il prossimo salto di classifica.