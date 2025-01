Cor 13:16 Acqua potabile a Maristella Fine del divieto di utilizzo dell´acqua potabile. Il sindaco di Alghero firma l´ordinanza di revoca delle limitazioni che perduravano ormai da diversi mesi. Rimane l´allerta massima a causa dei continui disservizi



ALGHERO - Il Sian, il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, ha comunicato che che i controlli effettuati sull'acqua ad uso potabile di Maristella risultano conformi ai sensi del D.Lgs 31/01. Il Sindaco Raimondo Cacciotto sta così predisponendo l'ordinanza di revoca del precedente atto con il quale veniva stabilito il divieto di utilizzo dell’acqua di rete, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, alle utenze ricomprese nell’abitato di Maristella. Finalmente, dopo le veementi proteste dei residenti, ormai esausti per i continui disservizi, Abbanoa con l'intervento dell'Amministrazione ha effettuato i lavori. «Vigileremo ora per l’esecuzione di ulteriori interventi di Abbanoa affinché i problemi riscontrati in passato non si ripresentino nuovamente» assicura il Sindaco Raimondo Cacciotto.