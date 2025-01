S.A. 17:53 Tornano a Sassari "I concerti di primavera" Dal 13 febbraio al 20 maggio torna l’appuntamento con la più longeva rassegna cameristica di Sassari, “I concerti di primavera” curati dall’Associazione culturale musicale Ellipsis. I dieci concerti si terranno nella sala Sassu del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari



SASSARI - Ritorna a metà febbraio l’appuntamento con “I concerti di primavera”, la più longeva rassegna cameristica del territorio, che sarà ospitata anche quest’anno nella sala Sassu del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari e, in un’occasione speciale per il Lunedì santo, il 14 aprile, nella storica chiesa di San Giacomo. Come ogni anno, il programma prevede concerti molto diversi tra loro per andare incontro alle esigenze di un pubblico vario, che va dagli studenti agli over 60. La campagna abbonamenti è già aperta e anche per questa stagione sono confermati importanti sconti e agevolazioni. La rassegna è organizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e Comune di Sassari e in collaborazione con Conservatorio e Liceo “Azuni”.



Si comincia giovedì 13 febbraio con “Spirito latino”, concerto di Daniel Gauthier, uno dei più grandi sassofonisti al mondo, con la pianista Jang Eun Bae: saranno proposte musiche di Savari, De Falla, Piazzolla, Muczynski e Milhaud insieme all’Ensemble di sassofoni del Conservatorio Canepa. Lunedì 24 febbraio l’Ensemble Ellipsis (Carlo Cesaraccio, oboe - Fortunato Casu e Alessandra Cocco, violini - Giovanni Nucciarelli, viola - Fabrizio Meloni, violoncello) ripercorre la storia del Quartetto da Mozart a Britten. Lunedì 10 marzo tocca al Trio Mistral, formato da Tony Chessa (flauto), Antonio Puglia (clarinetto) e Mariano Meloni (pianoforte) con brani di Carulli, Klosè, Webster e Mangani ispirati ai grandi classici dell’Opera. Martedì 18 marzo Nicola Bulfone (clarinetto), Valentino Zucchiatti (fagotto) e Andrea Rucli(pianoforte) sono i protagonisti di un viaggio lungo due secoli da Beethoven a Rota. Lunedì 24 marzo brillano le 3 B di Bach, Bolling e Bernstein interpretate dal trio composto da Giuseppe Nova (flauto), Giorgio Boffa (contrabbasso) e Giovanni Scotta (pianoforte). Il 3 aprile si va “Dall’opera alla danza, dal tango al jazz” con il flautista Pietro Doronzo accompagnato al pianoforte da Francesco Monopoli: in programma brani di Fauré, Enesco, Donizetti, Piazzolla, Morlacchi e Borne. Lunedì 7 aprile il pianista Pierluigi Camicia interpreta musiche di Ravel e Debussy in “Due Soli e un universo”.



Lunedì 14 aprile, lunedì santo, nella chiesa di San Giacomo l’Orchestra d’archi Ellipsis accompagna il trombone solista Lee Cheol-Woong, diretti da Cristian Lombardi, in un evento speciale con musiche di Albinoni, Vivaldi, Mozart e Mendelssohn. Il 6 maggio si torna in sala Sassu con “Spagna magica” insieme al chitarrista Javier Garcìa Moreno che propone brani di Albéniz, Tarrega, De Falla e Turina. Si chiude martedì 20 maggio con i capolavori del romanticismo di Schumann e Franck interpretati da Claudio Mondini (violino) e Luigi Stillo (pianoforte). I concerti inizieranno tutti alle 20,30.

La campagna abbonamenti è già aperta sia per le conferme che per i nuovi abbonati, con sconti per anziani e studenti: gli under 18, gli iscritti al Conservatorio, all’Università di Sassari, al Liceo musicale “Azuni” e i docenti pagheranno per l’intera stagione appena 25 euro, ridotta del 60% rispetto alla tariffa intera di 65 euro. Sono previste riduzioni anche per gli over 60, per gli under 25 e per i vecchi abbonati. Parte del ricavato andrà come ogni anno a sostenere l’Associazione di oncologia “Mariangela Pinna”. La biglietteria resterà aperta per gli abbonamenti fino al 12 febbraio, il lunedì e il venerdì dalle 10,30 alle 13,30, il martedì e il mercoledì dalle 16 alle 20, nella sede di via Taramelli 2/D. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti serali dalle 18 in sala Sassu nei giorni di concerto.