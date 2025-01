S.A. 15:00 Nuovo circolo ad Alghero: raccolta fondi Open Mind, associazione di promozione sociale affiliata all’ARCI, annuncia il lancio di una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso per la creazione di un nuovo circolo culturale ad Alghero



ALGHERO - Open Mind, associazione di promozione sociale affiliata all’ARCI, annuncia il lancio di una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso per la creazione di un nuovo circolo culturale ad Alghero. L’associazione, nata e cresciuta a Padova, si è recentemente trasferita in città con i suoi soci fondatori, e ora punta a diventare un punto di riferimento culturale per la comunità locale e per chi arriva da lontano. Il nuovo circolo sarà uno spazio inclusivo e aperto, pensato per promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e senso di comunità. Attraverso incontri, eventi culturali, momenti di gioco e percorsi di crescita personale e collettiva, il circolo si propone come una realtà pluralista, autonoma, democratica e antifascista, coerente con i valori che caratterizzano tutte le associazioni ARCI.



La campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, è fondamentale per coprire le prime spese legate all’affitto, alla caparra e all’arredamento dello spazio. Un luogo in cui le persone possano incontrarsi e confrontarsi al di fuori dei circuiti commerciali, offrendo una valida alternativa alle dinamiche legate all’over tourism che caratterizza la città. «Vogliamo creare un circolo per chi vive Alghero 365 giorni all’anno, un punto di riferimento per la comunità locale» spiegano i promotori dell’iniziativa. L’entusiasmo per il progetto ha già preso forma nella prima festa di autofinanziamento ospitata presso l’Obra Cultural, dove la partecipazione attiva ha confermato il desiderio condiviso di costruire insieme questa nuova realtà. Open Mind invita tutti coloro che credono in una cultura inclusiva, libera e partecipata a contribuire per rendere questo progetto una concreta realtà per Alghero.