Cor 10:20 Klass Coral-Dinamo Academy: palla a due ad Alghero Nel campionato regionale di Serie C, al via il girone di ritorno. La Klass Coral Alghero, reduce dall’esordio in casa amaro con l’Olimpia Cagliari, cercherà di tornare al risultato positivo contro la Dinamo Academy, attualmente fanalino di coda della classifica



ALGHERO - Oggi (sabato) alle 17, sul parquet di casa del Pala Manchia, la Klass Coral Alghero aprirà il girone di ritorno del campionato regionale di Serie C, ospitando la Dinamo Academy. La squadra di coach Fabrizio Longano si prepara, dunque, a tornare in campo dopo un turno di riposo del campionato, per ospitare i sassaresi della Dinamo Academy.



Gli algheresi sono reduci dalla sconfitta “con onore” e dal sapore amaro, con la vicecapolista Olimpia Cagliari che ha superato i corallini negli ultimi minuti di gara. In classifica la Klass Coral è ferma ad 8. Gli avversari occupano, invece, l’ultimo posto con 2 punti, guadagnati nel derby con il Sant’Orsola di due turni fa e sono reduci dalla sconfitta interna con il Calasetta e domani proveranno ad insidiare la squadra di casa.



All’andata furono gli algheresi a conquistare la vittoria d’esordio della stagione al Pala Simula di Sassari con il punteggio di 64-.74. Capitan Musso e compagni proveranno a ritrovare la vittoria sfruttando il fattore campo e la differente posizione di classifica. In queste due settimane la squadra si è allenata bene agli ordini di coach Longano e del suo secondo Matteo Contini. Obiettivo tornare alla vittoria.