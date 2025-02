Cor 13:41 Rinnovata la Consulta regionale per l’Immigrazione L´assessora del Lavoro Desirè Manca ha rinnovato la Consulta regionale per l’Immigrazione, scaduta con il termine della XVI legislatura. Fra i suoi compiti quello di esprimere “pareri su tutte le materie relative al fenomeno dell´immigrazione”



CAGLIARI - La Consulta ha fra i suoi compiti quello di esprimere “pareri su tutte le materie relative al fenomeno dell'immigrazione” ed è composta dalla stessa assessora regionale del Lavoro, sei rappresentanti dei lavoratori migranti, designati dalle associazioni rappresentative di cittadini extracomunitari operanti in Sardegna, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali; tre rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali; tre esperti in materia di immigrazione; tre rappresentanti designati dalle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'emigrazione ed all'immigrazione; un funzionario dell'Assessorato del Lavoro che funge da segretario.



L’assessora del Lavoro Desirè Manca esprime soddisfazione: «La ricostituzione della Consulta dell’Immigrazione, al di là di un fatto dovuto per legge, esprime un’alta qualità della composizione: per la prima volta si è proceduto alla designazione dei rappresentanti e all’individuazione degli esperti con procedure di manifestazione d’interesse al fine di favorire l’ampia partecipazione, pari opportunità e massima rappresentanza delle comunità di cittadini immigrati presenti nella nostra Regione. L’originalità e la varietà delle competenze e delle professionalità che esprimono – prosegue Manca – costituiscono una risorsa irrinunciabile per promuovere una società inclusiva e solidale e soprattutto per contribuire alla crescita della comunità sarda e allo sviluppo sociale ed economico della nostra Isola. È un segno di civiltà e, in un momento storico contrassegnato da conflitti e contrapposizioni e non di rado da episodi di razzismo e intolleranza, di grande umanità e democrazia», conclude l’assessora Manca.



Per i lavoratori migranti sono stati designati Genet Woldu Keflay (Etiopia) dall’Associazione nazionale Oltre Le Frontiere (Anolf); Felix Cloud Codjo Adandedjan (Benin) dall’associazione Gno'nu; Naoufel Soussi (Tunisia) da Aman (società cooperativa sociale); Syrga Abdullaeva (Kirghizistan) dall’associazione Ciaabi Afrosardit; Julieth Chidinma (Nigeria) dall’associazione La Rosa Roja. Per i sindacati Nicola Cabras (Cgil); Abdou Ndiaye (Cisl); Franco Garau (Uil); per le organizzazioni datoriale Ignazio Asunis (Confartigianato); Fulvio Nieddu (Confindustria); Giorgio Efisio Demurtas (Coldiretti) e in qualità di esperti in materia di immigrazione Sissoko Falaye; Carlo Sanna; Antonella Buzzi; in rappresentanza delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'emigrazione e all’immigrazione Arlen Haideè Aquino (Arcoiris Odv Ets); Wissam Nicola (Casa Emmaus); Marta Careddu (Crei Acli); il funzionario dell'assessorato Michele Fois sarà il segretario.