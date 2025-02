Cor 21:47 Digitalmentis, progetto di educazione digitale La Regione Sardegna aderisce al progetto "digitalmentis", per lo sviluppo delle competenze digitali dei consumatori adulti e dei soggetti vulnerabili, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy



CAGLIARI - Quale quota contributo sono stati riconosciuti alla Sardegna 105.546 euro. Inoltre, nel nuovo “bando sportelli” ministeriale, vengono assegnate alla Regione ulteriori 365.800 euro, per finanziare la rete degli sportelli aperti al consumatore sul territorio regionale. Il progetto si colloca sulla scia delle politiche di educazione digitale messe in atto dallo Stato per superare il digital divide e rendere più agevole il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Denominato “digitalmentis” è rivolto alle Regioni.



Al servizio programmazione alle Imprese dell’assessorato del Turismo è stato dato incarico di predisporre, previa consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco nazionale, tutte le attività necessarie per la selezione dei soggetti attuatori dei progetti regionali di tutela del consumatore finanziati dal Ministero. Queste devono essere costituite in ATS, associazioni temporanee di scopo che devono avere sede operativa nel territorio regionale con uno o più sportelli.