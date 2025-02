Cor 18:50 Sconfitta al fotofinish per le Woman con Tortona Alle sassaresi non basta il grande cuore di una Carangelo straordinaria (19 punti). Al Palaserradimigni di Sassari finisce 59-63 per Tortona



SASSARI - La Dinamo lotta stoicamente 40 minuti, pareggia a quota 57 a 2’ dalla fine dopo una lunga rincorsa, ma deve cedere allo sprint finale a Tortona, che acciuffa il successo 59-63. Carangelo trascina le compagne, Restivo senza Begic e con Taylor claudicante paga i falli e le rotazioni, Natali gioca una grande partita ma non basta. Prima Zahui, poi Penna e infine Fontaine con la regia preziosissima di Dotto permettono alle piemontesi di sbancare il PalaSerradimigni. Infortunio a Pastrello nel finale punto a punto.



DINAMO – TORTONA 59-63 (17-16 / 30-38 (13-22) / 44-51 (14-13)

Dinamo: Nieddu, Gonzales 6 (2/4 2p 0/5 3p 10rbs), Begic, Carangelo 19 (4/6 3/8), Toffolo (1/3 3p), Natali 12 (3/4 2/6), Pastrello (0/3 1/3), Taylor 8 (4/11 0/4), Diallo 6 (2/7 2p), Grattini. All. Restivo.

Tortona: Dotto 6, Marangoni 2, Fontaine 17, Milani 2, Premasunac 2, Leonardi, Zahui 10, Arado, Attura 4, Melchiori, Penna 15, Gatti. All. Cutugno.