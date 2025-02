Cor 19:45 Nelle biblioteche sassaresi iniziative per tutte le età Proseguono gli incontri con l’autore nella biblioteca comunale di piazza Tola e per il periodo di carnevale si aggiungono anche appuntamenti per i più piccoli tra le sedi di Li Punti, Caniga e quella centrale, sempre con ingresso libero e gratuito



SASSARI - Proseguono gli incontri con l’autore nella biblioteca comunale di piazza Tola e per il periodo di carnevale si aggiungono anche appuntamenti per i più piccoli tra le sedi di Li Punti, Caniga e quella centrale, sempre con ingresso libero e gratuito. Il 6 febbraio alle 17:30, Paola Fontecchio presenta "Asinara. Storia dei presunti mafiosi in soggiorno obbligato che da Filicudi arrivarono sull'isola dell'isola dell'Asinara (1971-1976)”.



Un saggio in cui si rievocano i turbolenti anni Settanta in Sicilia e Sardegna: dall'omicidio del procuratore Pietro Scaglione (il 5 maggio del 1971 a Palermo) alla rivolta degli abitanti delle Isole Eolie contro l'arrivo dei confinati al soggiorno obbligato; dalle proteste degli stessi confinati per l'esilio fino alle accuse di torture ai danni dei presunti mafiosi nel suggestivo parco dell'Asinara. Dialoga con l'autrice: Antonella Canu, guida del parco dell'Asinara. Giovedì 13 febbraio sempre alle 18, in occasione del 150° anniversario della morte di Giovanni Antonio Sanna, Laura Lanza guiderà i lettori tra le pagine del romanzo storico “Il peso della galena”, alla scoperta delle vicende della famiglia dell’insigne sassarese, uomo politico, tra i più importanti imprenditori dell'Ottocento e grande appassionato di antichità e di arte. Dialoga con l'autrice Maria Rita Piras.



Il 20 febbraio alle ore 18:00, Donatella Pau Lewis presenterà: "Eleonora d'Arborea. Regina, guerriera, giurista illuminata e donna, vista attraverso la Carta de Logu". Il libro contiene un commentario della "Carta de Logu" di facile lettura anche per i non addetti ai lavori e due racconti. Un saggio che nasce dal desiderio di contribuire a diffondere la conoscenza di Eleonora d'Arborea, grande donna, sovrana illuminata, che seppe essere valorosa guerriera ma che seppe, considerati i tempi nei quali è vissuta, dimostrare una innovativa sensibilità nei confronti delle donne, della famiglia e dell'ambiente. Dialogano con l'autrice Gianni Caria e Roberta Sotgia.



Tre serate di racconti sui riti e le tradizioni del carnevale in Sardegna saranno rivolte ai lettori più giovani, dai 6 ai 10 anni: il 20 febbraio nella biblioteca di piazza Tola, il 24 in quella di Li Punti e il 25 a Caniga. Dalle 16:45. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi via mail o telefonicamente a ragazzi.biblioteca@comune.sassari.it,079279387; bibliotecacaniga@comune.sassari.it, 079 279954; bibliotecalipunti@comune.sassari.it, 079 279980.