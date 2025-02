Cor 8:00 Treno del Ricordo, il Ministro Abodi a Fertilia Il convoglio si fermerà il prossimo 24 febbraio a Sassari (il tratto ferroviario per Alghero non è percorribile dal treno messo a disposizione dalle Ferrovie dello Stato) ma il Ministro che ha la responsabilità della Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, ha annunciato la presenza a Fertilia, per rendere omaggio alla comunità e per visitare l’Ecomuseo Egea



ALGHERO - Il Treno del Ricordo, voluto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ricordare la tragedia degli istriani, fiumani e dalmati italiani che abbandonarono le terre natie all’indomani della conclusione del secondo conflitto mondiale, quest’anno concluderà il suo viaggio a Sassari il 24 e 25 febbraio. La scelta di Sassari è legata alla nutrita presenza di esuli giuliano dalmati nella vicina città di Fondazione di Fertilia, divenuta in questi ultimi anni emblema di rinascita e inclusione anche grazie all’importante lavoro che è stato svolto dall’Associazione Egea, in particolare con il viaggio Rotta 230° - Ritorno alla Terra dei Padri, recentemente trasmesso sulle reti Rai in Italia e nel mondo.



Il convoglio del Treno del Ricordo, all’interno del quale è stata allestita una mostra che parla proprio dell’esodo e che all’interno vede esposta la fotografia della "Bambina con la Valigia" di cui il Museo di Fertilia custodisce una copia originale, si è dovuto fermare infatti a Sassari poiché il tratto ferroviario per Alghero non è percorribile dal Treno messo a disposizione dalle Ferrovie dello Stato. Al termine della cerimonia ufficiale di inaugurazione della mostra itinerante, che si terrà la mattina del 24 febbraio presso la stazione di Sassari, che darà il via alle visite della mostra allestita all’interno dei vagoni, il Ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha la responsabilità della Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, ha annunciato che farà visita a Fertilia, per rendere omaggio alla comunità e per visitare l’Ecomuseo Egea, luogo nel quale sono custoditi i ricordi di tante famiglie che hanno dovuto cercare una nuova casa in questo lembo di Sardegna nord occidentale.



All’evento parteciperanno anche il Cav. Renzo Codarin, Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e della Federesuli (Federazione delle Associazioni degli Esuli di Istria, Fiume e Dalmazia) e Marin Corva, Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, organismo riconosciuto dallo Stato Italiano che riunisce le Comunità Itaiane in Croazia e Slovenia. L’arrivo del Treno del Ricordo e la visita del Ministro Abodi seguono di pochi giorni le celebrazioni del Giorno del Ricordo che si terranno il 10 febbraio al Quirinale, alla presenza del Presidente Mattarella, alle quali quest’anno parteciperanno anche il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, Giulio Marongiu, comandante dell’imbarcazione Klizia, Igor Biddau, regista del film Rotta 230° e Mauro Manca, Presidente del Comitato Provinciale A.N.V.G.D. di Sassari e direttore del Museo.



«La visita del Ministro Abodi a Sassari ed a Fertilia rappresenta un riconoscimento importante per la nostra comunità, che ha saputo lavorare con determinazione per far conoscere la sua storia straordinaria, fatta di valori solidi e di duro lavoro - hanno commentato dal Museo Egea - la presenza del Treno del Ricordo in Sardegna, per la chiusura del suo viaggio che partirà da Trieste il 10 febbraio e che durante il tragitto sosterà a Padova, a Bologna, a Roma, a Napoli ed a Lecce, è un segno importante che vogliamo dedicare a tutti coloro che oggi non sono più tra noi. Ci auguriamo che tutti gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia giunti in Sardegna ed i loro discendenti, vogliano partecipare agli eventi in programma a partire dalla visita al Treno del Ricordo, per non dimenticare il sacrificio di tante famiglie ingiustamente costrette ad un’esodo forzato dalle conseguenze di una tragedia che hanno vissuto i cittadini del confine orientale».