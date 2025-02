S.A. 21:34 Parchi e passeggiata: nuovi lavori a Sennori Al via i lavori di riqualificazione della passeggiata “S’Iscala”, del parco “G. Pazzola” e del Parco delle Rimembranze. Consegnati i lavori



SENNORI - L’Amministrazione comunale di Sennori ha consegnato oggi i lavori di riqualificazione della passeggiata di via Roma “S’Iscala”, del parco “G. Pazzola” e del Parco delle Rimembranze, secondo un progetto per la creazione di un sistema integrato di parchi e spazi verdi nella città di Sennori, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, offrendo luoghi di incontro e attività ricreative. Il sindaco, Nicola Sassu, ha incontrato stamattina i rappresentanti dell’impresa “Consorzio Santa Chiara” cui è stata aggiudicata la gara pubblica da 1,3 milioni di euro, bandita dalla Rete Metropolitana Nord Sardegna, utilizzando un finanziamento del 2018. Il sindaco ha consegnato loro i lavori e a breve apriranno i cantieri per una trasformazione radicale delle aree interessate dal progetto.



Saranno realizzati spazi pubblici ecologicamente integrati, adottando criteri di sostenibilità e tecniche innovative per garantire una riqualificazione rispettosa dell'ambiente e delle esigenze della comunità. Sarà rivisitata completamente la passeggiata di via Roma “S’Iscala”, e riqualificati il parco “G. Pazzola” e il Parco delle Rimembranze, abbelliti e resi fruibili a tutta la cittadinanza.

Questi "parchi attivi" svolgono un ruolo importante nel sistema degli spazi di relazione e verranno potenziati per integrarsi al meglio con l'ambiente circostante e l'urbanistica. I lavori dovrebbero concludersi in poco più di un anno.



«Finalmente prende corpo un progetto che cullavamo da tempo ma che era rimasto impigliato nelle maglie della burocrazia» commenta Nicola Sassu. «Per arrivare alla assegnazione dei lavori e alla stesura del progetto esecutivo abbiamo dovuto pazientare i tempi burocratici strettamente necessari, e ora possiamo mettere in pratica il piano di riqualificazione urbana delle zone interessate, che avevamo in mente da tempo e che avevamo annunciato in campagna elettorale».

Una volta avviati i cantieri, l’impresa avrà circa un anno di tempo per concludere le opere e restituire ai sennoresi un grande parco urbano verde e attrezzato con il recupero di aree rimaste finora poco fruibili.