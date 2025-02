S.A. 11:30 Sassari-Alghero: 18 mln per l'asfalto Ne dà notizia Michele Pais, già presidente del Consiglio regionale e dirigente della Lega: stanziati dal Ministero delle Infrastrutture 18 milioni di euro per il rifacimento di tutto il manto stradale della 4 corsie Sassari Alghero e della bretella di Rudas



ALGHERO - Stanziati dal Ministero delle Infrastrutture 18 milioni di euro per il rifacimento di tutto il manto stradale della 4 corsie Sassari Alghero e della bretella di Rudas. Ne dà notizia Michele Pais, già presidente del Consiglio regionale e dirigente della Lega. «Grazie a un finanziamento straordinario di 18 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, l'Anas potrà appaltare i lavori di rifacimento di tutto il manto stradale della 4 corsie Sassari-Alghero, usurato e vecchio di anni, e il posizionamento di nuovi Jersey a norma di legge» comunica Pais.



«Un intervento necessario a tutela della sicurezza stradale di un tratto di strada ad alta intensità di traffico, che necessita di interventi urgenti di manutenzione e che si concluderà entro la prossima estate, con procedure chiuse in tempo di record da parte dell'Anas - continua Michele Pais. Il rischio, come spesso è accaduto nel passato per le strade statali, era che l'assenza di fondi necessari per la manutenzione ammalorassero in maniera irreversibile l'asse viario. Questo intervento, voluto espressamente dal Ministro Matteo Salvini, si inserisce nel quadro più ampio che ha visto l'ultimazione della Sassari-Olbia e con il finanziamento integrale e l'avvio dei lavori del completamento dell'ultimo tratto della 4 corsie che collega Alghero con Sassari». «Un un ringraziamento doveroso anche alla struttura dell'Anas, regionale e in particolare del Nord Sardegna, guidata impeccabilmente, che negli ultimi anni ha dato un grandissimo impulso a lavori negli assi viari per centinaia di milioni di euro» conclude Pais.