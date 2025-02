Cor 18:12 Basket: Contro la Coral arriva l´Antonianum Comincerà alle 18.00 di domenica 9 febbraio al Pala Manchia di Alghero la gara valevole come 13esima giornata del campionato regionale di Serie C, seconda del girone di ritorno



ALGHERO - La Klass Coral Alghero torna in campo domani pomeriggio, 9 febbraio, al Pala Manchia per affrontare l’Antonianum Quartu. Comincerà alle 18.00 la gara valevole come 13esima giornata del campionato regionale di Serie C, seconda del girone di ritorno. Gli algheresi, vittoriosi sabato scorso davanti al pubblico di casa sulla Dinamo Academy per 66-50, sono tornati in campo anche mercoledì alle 20.00 per il recupero della decima giornata contro il Calasetta, perdendo per 70-64.



In classifica la Klass Coral Alghero divide attualmente la sesta posizione con la Sef Torres, a quota 10, mentre gli avversari si trovano più giù di quattro punti (6) e arrivano dalla sconfitta (81-75) sul parquet dell’Olimpia Cagliari. La partita di domani può rappresentare per i corallini un’occasione, per incrementare i punti i propri punti in classifica. La squadra si è allenata bene anche se la lunga trasferta di metà settimana ha obbligato i ragazzi di coach Fabrizio Longano a scendere in campo due volte in tre giorni. Palla a due fissata alle 18.00.