Guardia Grande, smantellata l´isola ecologica

ALGHERO - Da lunedì 17 febbraio sarà smantellata l'isola ecologica attualmente posizionata nella borgata di Guardia Grande ad Alghero. La scelta segue le direttive dell'assessorato comunale all'Ambiente, settore igiene urbana. A sorpresa, il cartello è stato apposto direttamente nella struttura, cosicché chi ne usufruisce possa essere tempestivamente informato sulle novità nelle disposizioni per il conferimento dei rifiuti. L'isola ecologica sarà sostituita dai "cassonetti itineranti" nelle giornate di lunedì e martedì (umido), venerdì (tutte le frazioni). Non tutti gli abitanti però sarebbero soddisfatti della novità e non mancherebbero i malumori tra i residenti, in attesa di una comunicazione ufficiale alla popolazione pertanto, non sono escluse eventuali modifiche al calendario di conferimento.