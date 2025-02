Cor 18:06 Bosa: lavori di bitumatura delle strade In seguito ai lavori per la posa della fibra ottica e per l’efficientamento della rete idrica in città, al momento in fase di conclusione, l’amministrazione comunale ha programmato la nuova bitumatura delle vie interessate dai cantieri



BOSA - In accordo con la ditta Conglomerati bituminosi, cui è stato aggiudicato con gara pubblica il primo lotto di interventi, e con il direttore dei lavori, è stato concordato l’inizio e l’esecuzione dei lavori per la posa dei nuovi asfalti nelle prime due settimane di marzo.



Il coordinamento dei cantieri che si stanno per ultimare ha consentito di svolgere tutte le opere infrastrutturali limitando all’essenziale le operazioni di scavo, e facendo in modo che le nuove bitumature siano durature, salvo eventuali interventi di urgenza. La data dell’inizio della stesura dei nuovi asfalti è stata fatta slittare ai primi di marzo per evitare che i cantieri interferiscano con gli appuntamenti del carnevale.



Le vie interessate dagli interventi di bitumatura sono: Lungo Temo, via Gioberti, via Azuni, piazza Gioberti, via Ginnasio, piazza Carmine. I lavori prevedono anche la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale nelle vie riasfaltate, quella per i bus in piazza Zanetti, gli attraversamenti pedonali e l’abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità degli ingressi delle scuole.