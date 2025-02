S.A. 9:08 Via ai lavori della Statale 125, a Tertenia-San Priamo Via libera dalla Giunta alla proroga di 5 anni per la delibera di non assoggettabilità alla Valutazione d’impatto ambientale relativamente ai lavori che interessano la strada Statale 125 nel tratto Tertenia-San Priamo su proposta dell’assessora dell’Ambiente Rosanna Laconi



CAGLIARI - Via libera dalla Giunta alla proroga di 5 anni per la delibera di non assoggettabilità alla Valutazione d’impatto ambientale relativamente ai lavori che interessano la strada Statale 125 nel tratto Tertenia-San Priamo su proposta dell’assessora dell’Ambiente Rosanna Laconi. L’assessore dei Lavori pubblici e soggetto delegato dal commissario straordinario per il completamento delle strade della rete viaria regionale, Antonio Piu, ha ottenuto dal Ministero dell’Ambiente di individuare l’autorità competente in materia di Valutazione d’impatto ambientale (Via) nell’Assessorato regionale dell’Ambiente sulla nuova S.S. 125 Orientale sarda, tronco Tertenia-San Priamo.



«Con questo passaggio – spiega Piu – possono riprendere le attività per la conclusione delle procedure amministrative e ragionare concretamente sui tempi di esecuzione dei lavori. A novembre l’incontro al Mase è stato determinante per trasferire le competenze dal Ministero all’assessorato dell’Ambiente che, con l’approvazione in Giunta, oggi ha dato proroga per altri 5 anni alla delibera datata 2015 e scaduta nel 2020. In questi ultimi 5 anni nulla è stato fatto dal precedente commissario straordinario, ma oggi dopo aver fatto valere i poteri commissariali al Ministero e con la celerità del lavoro all’Assessorato dell’Ambiente, in soli tre mesi abbiamo ottenuto un risultato atteso da 5 anni».



Nel 2017, con la modifica introdotta dall’art. 22 della legge 104, la tipologia di opera è passata al Ministero dell’Ambiente, trasferendo la competenza sulle procedure autorizzative ambientali, che nel 2019 aveva richiesto ulteriori valutazioni ambientali e quando nel 2020 è scaduto il provvedimento di non assoggettabilità alla Via, l’opera è rimasta al palo fino a oggi. L’approvazione in Giunta della delibera di non assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale per la nuova Orientale sarda consente ad Anas di procedere con le attività amministrative autorizzatorie, l’approvazione del progetto ed il successivo avvio dei lavori da parte dell’impresa aggiudicataria. La realizzazione delle opere dell'ultimo lotto della 125, lotto 1, stralcio 2, Tertenia - San Priamo, sollecitato da tempo dalle comunità coinvolte e le cui opere erano ferme al palo, consentiranno il completamento con standard di sicurezza e percorribilità di una strada statale a scorrimento veloce.