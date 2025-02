S.A. 20:59 Al via iter per le Comunità Energetiche Rinnovabili Avviato l’iter per l’approvazione della proposta di legge sulle comunità energetiche rinnovabili, presentata dal gruppo Sardegna al Centro - 20Venti



CAGLIARI - Oggi, la Quinta Commissione del Consiglio Regionale della Sardegna ha avviato l’iter per l’approvazione della proposta di legge sulle comunità energetiche rinnovabili, presentata dal gruppo Sardegna al Centro - 20Venti. Lo annuncia Antonello Peru, capogruppo del movimento, che ha illustrato il testo in commissione, ringraziando il presidente della Quinta Commissione per il supporto. Questo passaggio segna un momento cruciale per rafforzare l’autonomia energetica dell’isola, incentivando la produzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile, sia a livello collettivo che a distanza.



L’iniziativa punta a ridurre i costi dell’energia per famiglie, piccole e medie imprese ed enti pubblici, attraverso misure concrete e incentivi destinati ai Comuni per la realizzazione di impianti. La proposta è in linea con le direttive europee e nazionali e mira a coinvolgere attivamente le amministrazioni locali nella transizione energetica. «Uno degli aspetti più innovativi del testo - sottolinea Peru - è la promozione dell’azionariato diffuso per la costruzione di impianti con capacità fino a un 1 MW ciascuno, permettendo a cittadini e imprese di diventare protagonisti del mercato energetico, sia come produttori che come consumatori.»



«Questo approccio contribuirà a ridurre la dipendenza dai grandi operatori del settore, rafforzando il ruolo della Sardegna nella produzione di energia pulita e sostenibile. Le comunità energetiche rinnovabili non rappresentano solo un’opportunità economica, ma anche una scelta strategica per garantire maggiore indipendenza energetica all’isola. Con questa proposta di legge - conclude Peru - la Sardegna si prepara a fare un passo concreto verso un futuro più sostenibile, accessibile e vantaggioso per tutti».



Nella foto: Antonello Peru