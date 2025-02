Cor 16:05 Il Faro di Stintino torna a splendere Il Faro situato sul lungomare di Stintino torna a splendere: completati i lavori di ristrutturazione. L’intervento ha restituito nuova vita a uno dei simboli più iconici del paese, punto di riferimento per cittadini e visitatori.



I lavori hanno riguardato il consolidamento della struttura, la manutenzione delle superfici esterne e la pitturazione con vernice di colore rosso e bianco, eseguita nel rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche del faro. L'obiettivo dell’intervento era non solo preservare l’estetica del monumento, ma anche garantirne la sicurezza e la durabilità nel tempo. Questo intervento era stato programmato all’inizio dell’insediamento della nuova giunta comunale, con l’intento di avviare un percorso di valorizzazione dei luoghi simbolo del paese.



«La ristrutturazione del faro rientra nel nostro impegno per la valorizzazione del patrimonio locale e il miglioramento del decoro urbano - ha dichiarato la sindaca Rita Vallebella. Questo intervento permette di restituire alla comunità e ai turisti un luogo simbolo di Stintino, contribuendo alla bellezza del nostro lungomare». Il Faro, da sempre elemento caratteristico del panorama stintinese, rappresenta un punto di riferimento per chi passeggia lungo la costa e un soggetto immancabile per fotografie e ricordi legati al borgo marinaro. Con questa operazione di restauro, il Comune di Stintino conferma il suo impegno nella tutela e valorizzazione dei luoghi che fanno parte della storia e dell’identità locale.