S.A. 8:31 Più iscritti, serie A, campo coperto

«2025 al top per il Tc Alghero» Il circolo algherese cresce a livello impiantistico, di tesserati e di partecipazione a campionati nazionali sempre più importanti. Le dichiarazioni del presidente Fabio Fois



ALGHERO - «Finalmente un sogno che sta diventando realtà». Il presidente del Tennis Club Alghero Fabio Fois non nasconde l'entusiasmo e «a titolo personale, da parte del Consiglio Direttivo e di tutti i soci esprimo l’enorme soddisfazione per la realizzazione della struttura coperta che darà al Tc Alghero la possibilità di poter disputare il campionato nazionale di Serie A2 all’interno dell’impianto di Maria Pia. E' soprattutto una soddisfazione essere riusciti a non costringere la nostra squadra a giocare fuori dalle mura algheresi. E’ infatti dal 2018 che cerchiamo di portare avanti un progetto di ammodernamento dell’impianto – prosegue il presidente del sodalizio - che ora, finalmente, vedrà la costruzione della struttura coperta, permettendo di fare un salto di qualità al circolo e alla città di Alghero, grazie alla sensibilità e all’impegno dell’Amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto e dai suoi assessori Francesco Marinaro e Enrico Daga i quali, prendendo a cuore l’esigenza del Tennis club Alghero, si sono adoperati non poco per ottenere l’obiettivo».



«La struttura – sottolinea nuovamente Fois - ci permetterà di affrontare il campionato di serie A2 fra le mura amiche, favorendo enormi benefici per tutta la comunità algherese, per tutti i nostri soci e, soprattutto, per chi pratica il tennis a livello agonistico, in quanto non sarà più obbligato a interrompere gli allenamenti nei periodi piovosi, mantenendo quindi una condizione fisico-tecnica ottimale». Va ricordato come attualmente, i tesserati del Tc Alghero sono circa 400. Tra questi, sono oltre ottanta i bambini che frequentano la Scuola tennis. «L’aspetto che un po' dispiace – riprende il presidente - è il non poter fare promozione nelle scuole cittadine, perché non ci sono gli spazi per ospitare altri bambini. Già oggi siamo costretti a fare le magie per accontentare chi si avvicina al tennis. Sicuramente il fattore trainante per la richiesta di praticare il tennis è dovuto al “fenomeno Sinner”, ma mi permetto di dire che determinati risultati sono stati raggiunti grazie alla programmazione che la Fitp ha impostato da anni. Nel nostro piccolo, anche il Tc Alghero procede nella stessa direzione della Federazione: è infatti da diversi anni che si pone grande attenzione alla Scuola tennis attualmente composta da cinque maestri nazionali e tre preparatori fisici, staff altamente qualificato che lavora in sintonia con i dirigenti, volontari che quotidianamente si impegnano affinché tutto si svolga nel migliore dei modi».



«Questo ammodernamento, oltre che permettere di proseguire l’attività anche nei periodi piovosi, prevedendo anche la realizzazione di due campi da pickleball e un "pistino" per svolgere al meglio l’attività fisica, e darà sicuramente più ossigeno, anche se non risolverà a pieno la mancanza di ulteriori spazi per la crescente richiesta di praticare il tennis in città». In primavera, il Tennis club Alghero disputerà il campionato regionale di Serie C femminile, con la squadra “Tc Alghero–Capricci”, il cui obbiettivo principale è mantenere la categoria, per poi pensare ad allestire per il prossimo anno una compagine con ambizioni di promozione. Prevista anche la partecipazione alla Serie C maschile. Entrambe le squadre sono composte da atlete e atleti cresciuti nel circolo algherese. In programma anche la partecipazione alla Serie D4 maschile e a ben otto campionati giovanili, con l'obbiettivo dichiarato di far crescere i futuri tennisti algheresi. E come detto in apertura, occhi puntati sulla A2 maschile, che inizierà a ottobre 2025: la squadra “Tc Alghero–MP Finance” è praticamente già completata, ma fino a luglio, termine ultimo per la presentazione delle squadre, qualcosa potrebbe cambiare.