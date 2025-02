S.A. 7:59 Ad Alghero apre il nuovo circolo Micromeria Venerdì 28 febbraio l´inaugurazione di Micromeria, nuovo circolo Arci, nato dall´ incontro di “Open mind”, associazione di promozione sociale affiliata Arci e della comunità che negli anni scorsi ha promosso il progetto socioculturale di Respublica



ALGHERO - Il 28 febbraio 2025, dalle 18.30 in via Petrarca 14, ad Alghero, inizierà l’avventura di Micromeria, nuovo circolo Arci, nato dall' incontro di “Open mind”, associazione di promozione sociale affiliata Arci, della comunità che negli anni scorsi ha promosso il progetto socioculturale di Respublica e di chi, algherese di nascita o di adozione, ha deciso di impegnarsi nella creazione di uno spazio di condivisione di idee e progettualità. Micromeria sarà una realtà nuova, nata da un incontro quasi fortuito di persone che hanno già un ricco bagaglio di esperienze di partecipazione e che vogliono continuare a nutrirsi di nuove influenze per costruire insieme comunità. «Abbiamo deciso di offrire, per Alghero, un’alternativa sociale e culturale, uno spazio svincolato dalle logiche del profitto e della speculazione turistica del territorio. Una “piazza al coperto”. Un luogo democratico, transfemminsta intersezionale, antifascista e antirazzista, promotore dei principi di pace e fratellanza tra i popoli» scrivono i promotori. Lo spazio avrà a disposizione postazioni per il coworking, lo yoga, il cineforum, angoli morbidi per genitori con bambini piccoli. Apriremo inoltre uno sportello di assistenza contro lo sfruttamento del lavoro.