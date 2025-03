Cor 13:30 Parlamentari nell’area mineraria di Montevecchio I sopralluoghi sono stati preceduti da un incontro con i rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, della Regione Autonoma della Sardegna, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna



ARBUS - Delegazione parlamentare composta dai deputati Gianni Lampis e Dario Iaia dell'VIII Commissione (Ambiente) e da Susanna Cherchi, Francesca Ghirra, Dario Giagoni e Silvio Lai che, nelle giornate giovedì e venerdì, è stata nei comuni di Arbus e Guspini, per verificare lo stato di attuazione delle bonifiche nell’area mineraria di Montevecchio Ponente. I sopralluoghi sono stati preceduti da un incontro con i rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, della Regione Autonoma della Sardegna, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, di IGEA S.p.A., della Provincia del Medio Campidano, dell’Azienda Sanitaria Locale n. 6/Medio Campidano, del Comune di Arbus e del Comune di Guspini.