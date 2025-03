S.A. 8:10 L’Alberghiero prepara le frittelle Sabato 8 marzo, gli studenti, i docenti, i tecnici e i collaboratori dell´Istituto saranno impegnati nella preparazione delle tradizionali frittelle, che verranno distribuite alle comparse in maschera della sfilata



ALGHERO - L'Istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Alghero partecipa all’organizzazione del carnevale algherese. Sabato 8 marzo, gli studenti, i docenti, i tecnici e i collaboratori dell'Istituto saranno impegnati nella preparazione delle tradizionali frittelle, che verranno distribuite alle comparse in maschera durante la sfilata che attraverserà le vie del centro della città. Questa collaborazione rappresenta una delle tante occasioni in cui l'Istituto è parte integrante di attività che, non solo celebrano le tradizioni locali, ma favoriscono anche la crescita personale e professionale degli studenti.



La preparazione delle frittelle, infatti, è un’opportunità per mettere in pratica competenze pratiche fondamentali ma anche per sviluppare capacità di lavoro in team e capire l’importanza di un obiettivo comune. Le iniziative come queste, che vedono la partecipazione attiva della scuola alla vita cittadina, sono di grande valore educativo. Non solo permettono agli studenti di applicare in contesti reali ciò che imparano durante le lezioni ma rafforzano anche il legame tra la scuola e la comunità.



Il Carnevale Algherese sarà una vetrina per mostrare l'impegno della scuola nel preservare e valorizzare le tradizioni locali a simboleggiare un’integrazione perfetta tra cultura, gastronomia e spirito di comunità. «Le nostre attività scolastiche si arricchiscono di esperienze pratiche che vanno ben oltre le mura dell'Istituto. Il Carnevale è un’occasione per dimostrare che la scuola è parte viva della comunità. Siamo entusiasti di contribuire a questa manifestazione che coinvolge tutti i nostri studenti in un progetto che unisce creatività e impegno» le parole del dirigente scolastico Angelo Parodi.