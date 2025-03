Cor 18:32 Loredana Bertè, tappa ad Alghero Alghero 26 luglio ore 21,00 Anfiteatro Ivan Graziani, arriva Loredana Bertè con il suo “50 da Ribelle”- tour 2025



ALGHERO - Loredana Bertè dopo un 2024 ricco di successi tra musica e tv, torna live da maggio con un calendario già ricco di concerti in tutta Italia, l’unica data sarda sarà quella del prossimo 26 luglio ad Alghero. Una carriera lunga cinquanta anni, Loredana Bertè, libera e sincera,porta in scena tutto il suo mondo, la sua spregiudicatezza, il desiderio costante di ribellarsi ai pregiudizi e ai preconcetti, ricordando che la musica è sempre stata la sua salvezza. Il concerto organizzato da R&G Music e da Vadilonga in collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero. Biglietti in vendita nei tradizionali circuiti.