Uniss, giovedì creativi con Denise Gueye

SASSARI - Proseguono i "Giovedì creativi", organizzati dal corso di laurea in Comunicazione pubblica e professioni dell'informazione dell'Università di Sassari, dedicati ad esplorare il rapporto tra creatività, innovazione, cultura e territorio a partire dalle esperienze artistiche degli ospiti che animeranno gli incontri.



Il 13 marzo verrà esplorato il rapporto tra creatività e musica insieme alla cantante Denise Gueye, autrice di numerose produzioni e collaborazioni musicali e presidente dell’Associazione polifonica “Santa Cecilia” di Sassari. Denise Gueye dialogherà con il pubblico e con Antonietta Mazzette e Sara Spanu, docenti del corso di “Città creative e innovazione” e organizzatrici dei Giovedì creativi.



L'incontro si terrà nell’Aula magna del Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione in via Zanfarino, 62 a Sassari. È prevista la diretta Meet. La partecipazione ai Giovedì creativi consente il riconoscimento di CFU per gli studenti del CdL L20.