S.A. 18:17 Porto Torres: nuova sede dell´Asl Firma dell´accordo di concessione all’Azienda Socio Sanitaria Locale del Nord ovest dell’Isola dell´immobile "Sede della Soprintendenza", in via Ponte Romano a Porto Torres, di proprietà dell’Agenzia del Demanio L’atto formale di concessione, per una durata di 19 anni, è stato firmato questa mattina, martedì 11 marzo



PORTO TORRES - «La concessione di un bene dello Stato a favore della Asl di Sassari, che si è

concretizzata questa mattina, è un vero esempio di buona amministrazione, dove diversi Enti hanno

lavorato insieme per tutelare gli interessi dei cittadini e raggiungere un risultato di cui beneficerà

tutto il territorio». Con queste parole Rita Soddu, direttrice regionale dell’Agenzia del Demanio, ha

firmato l’accordo di concessione alla Asl di Sassari della palazzina della “Sede della Soprintendenza”, di via Ponte Romano a Porto Torres. Presenti nella sede della Prefettura di Sassari si sono dati appuntamento la direttrice regionale dell’Agenzia del Demanio, Rita Soddu, la Prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, e il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, per la firma dell’atto di concessione della struttura di proprietà dell’Agenzia del Demanio all’Azienda Socio Sanitaria Locale del Nord ovest dell’Isola, per una durata di 19 anni.



«Una esigenza che nasce dalla fame di spazi che grava sull’Asl di Sassari e che da oggi invece potrà

contare su una importante struttura di pregio, centrale rispetto al centro abitato, che potrà diventare

sede di servizi sanitari che verranno valutati sulla base di quelli con maggiore necessità di vicinanza

al centro della città. Per la prima volta nella storia della Asl n. 1 ci sarà una sede dell’Azienda nel

centro della città, di comoda posizione logistica per cittadini e operatori. Un importante risultato che

dimostra come la burocrazia, in presenza di rappresentanti istituzionali lungimiranti e responsabili,

riesca ad avere anche delle tempistiche veloci nel raggiungimento degli obiettivi”», ha dichiarato il

Direttore generale dell Asl n. 1, Flavio Sensi. Nell’intervento sono previsti lavori di riqualificazione e

rifacimento degli impianti, in particolare su quello di climatizzazione e riscaldamento, la manutenzione degli infissi, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento delle

facciate.