S.A. 18:38 Dal 16 marzo musica e famiglie al Massimo Tra le novità di quest’anno, grazie anche alla collaborazione con Sardegna Concerti, ci saranno il coinvolgimento nel cartellone artistico di piccole orchestre e l’inserimento della fascia di pubblico dedicata a bambini dai sei agli otto anni. Ad aprire il calendario, domenica 16 marzo nella sala M3 del Teatro, ci sarà il contrabbassista e compositore Matteo Muntoni



CAGLIARI - Tutto pronto per la sesta edizione intitolata La Musica che gira in Tondo, progetto firmato Jazzin' Family dedicato alle famiglie con bimbi dai zero ai sei anni, nato dalla collaborazione tra Contattosonoro e Sardmusic, con la direzione artistica della musicista e musicoterapeuta perinatale Francesca Romana Motzo. Fedele al motto “Non esiste la musica per bambini, esiste la musica!” la rassegna esalta il valore della fruizione della musica dal vivo sia per i piccolissimi che per le mamme in attesa. Un'esperienza che negli scorsi anni ha registrato molto spesso il sold-out e condivisa dalle famiglie nel doppio appuntamento domenicale al Teatro Massimo di Cagliari in una dimensione di totale libertà, accogliendo tutte le necessità che caratterizzano l'inizio della vita e rendendo il teatro cittadino una realtà sempre più accessibile.



Protagonisti dei cartelloni domenicali saranno musicisti di fama nazionale, da Matteo Muntoni a Walter Agus, da Martina Garau ad Andrea Ardillo. Musicisti che fin dalla prima edizione hanno accolto l’invito dell’associazione e, grazie a progetti musicali originali, hanno contribuito allo sviluppo e al successo della rassegna. Tra le novità di quest’anno, grazie anche alla collaborazione con Sardegna Concerti, ci saranno il coinvolgimento nel cartellone artistico di piccole orchestre e l’inserimento della fascia di pubblico dedicata a bambini dai sei agli otto anni. I concerti, divisi come sempre per stili musicali (Contemporaneo, Classico, Jazz, Tradizionale) si svolgeranno nel doppio turno domenicale: la mattina per le famiglie con piccoli dai zero ai tre anni e il pomeriggio per le famiglie con bambini dai tre ai sei anni. Ad aprire il calendario, domenica 16 marzo nella sala M3 del Teatro, ci sarà il contrabbassista e compositore Matteo Muntoni (stile contemporaneo) in formazione quartetto. Accompagnato da Matteo Orani alla chitarra elettrica e Nicola Vacca alla batteria e percussioni, Muntoni si esibirà con il suo ultimo lavoro “Apnea”, suite composta da cinque movimenti e ispirata alla teoria dei “quadrati magici” e in particolare al numero 65, che in numerologia dovrebbe richiamare consapevolezza, equilibrio e comprensione.



Anche il pianista e compositore Walter Agus (stile Classico) si esibirà in quartetto con un programma di colonne sonore eseguite assieme ai Maestri d'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari dal titolo Morricone & Friends (domenica 16 marzo). Un concerto che esprime tutta la passione che Walter Agus ha per le colonne sonore dei film. Assieme ad Agus, Silvia Saba al clarinetto; Salvatore Rea alla Viola e Vladimiro Atzeni al violoncello. La splendida voce di Martina Garau sarà la terza protagonista della rassegna insieme al suo giovane quartetto composto da Gianluca Tozzi alla chitarra; Emanuele La Barbera al contrabbasso e Andrea Murtas alla batteria. Inserito nel cartellone dello stile Jazz, quello di Martina è un omaggio alle indimenticabili voci femminili del Great American Song Book (domenica 13 aprile). A chiudere l’ultimo appuntamento della rassegna è infine la voce poetica di Andrea Andrillo e le sue Fortunate Possibilità eseguito in duo all’interno del cartellone dello stile Tradizionale (domenica 11 maggio). Premio della Critica e per il miglior testo al Premio Andrea Parodi 2023, Andrillo suonerà assieme al bassista e arrangiatore Silvano Lobina.