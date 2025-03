S.A. 19:39 Ad Aggius Enrico Ruggeri a Pasquetta Come da tradizione ormai, Aggius si prepara ad accogliere la Pasquetta nel Borgo 2025. Un momento che rende il paese un punto di riferimento per l’intrattenimento in Gallura durante le festività pasquali



AGGIUS - Diventato ormai un evento imperdibile per tutta la Gallura e oltre, Pasquetta nel Borgo, giunto alla sua settima edizione, torna con un programma ricco e coinvolgente, organizzato dalla Pro Loco di Aggius con il patrocinio del Comune, il sostegno della Camera di Commercio con il programma Salude e Trigu e l'Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Fin dal mattino, gli amanti della natura potranno partecipare all’attesissimo trekking tra i paesaggi mozzafiato di Aggius. Per le vie del centro storico, gli artigiani esporranno creazioni uniche, mentre gli stand di street food offriranno ristoro e piatti tipici.



A rendere l’evento ancora più speciale, nel pomeriggio ci sarà l'attesissimo concerto all’ombra del campanile della chiesa di Santa Vittoria, che quest’anno vedrà protagonista Enrico Ruggeri, icona della musica italiana, pronto a regalare emozioni con la sua inconfondibile voce e i suoi brani più amati. Ad Aggius sono molto suggestivi anche i riti della Settimana Santa. Le antiche celebrazioni religiose, cariche di spiritualità, trasmettono il fascino di una cultura tramandata nei secoli e coinvolgono residenti e visitatori in un’esperienza intensa ed emozionante. Aggius vi aspetta per condividere queste giornate di festa dove tradizione, cultura e divertimento si incontrano nel cuore della Gallura.