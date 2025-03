S.A. 20:29 Nuovo pediatra entra in servizio

Sindaco plaude ma reparto chiuso Il sindaco Raimondo Cacciotto commenta positivamente l´entrata in servizio del nuovo pediatra, che rafforza il reparto seppur ancora non sufficientemente coperto per garantire l´apertura h24 e soprattutto non garantisce la riapertura del Punto Nascita







«Continuiamo a tenere alta l'attenzione e a sostenere le ragioni del territorio per il miglioramento dei servizi alla cittadinanza - afferma il sindaco - e condividiamo, in questo senso, l'azione del consigliere regionale, On. Valdo Di Nolfo nel chiedere la riapertura della scuola di specializzazione di Pediatria». Soddisfazione, dunque, da parte del primo cittadino che plaude l'inserimento del nuovo specialista. Di avviso contrario un comitato cittadino che la scorsa settimana ha attaccato duramente l'Asl 1 inviandogli formalmente una diffida [



