Conferenze e gite per gli studenti dell´Ute Oltre alle conferenze, gli iscritti saranno impegnati, nei mesi a seguire, in escursioni guidate sul territorio e giornate al Parco. Due conferenze martedì e giovedì



ALGHERO - Nell'ultima settimana del mese di marzo, prenderà avvio il programma delle conferenze e delle attività frutto degli accordi e della collaborazione con il Parco di Porto Conte, Area Marina Protetta Capo Caccia Isola. Oltre alle conferenze , gli iscritti saranno impegnati, nei mesi a seguire, in escursioni guidate sul territorio e giornate al Parco.



Martedì 25 marzo alle ore 16.30 presso la sede di Via Sassari 179 , la dottoressa Antonella Derriu responsabile del CEAS Porto Conte e il dottor Giuseppe Solinas specialista in Medicina dello Sport, terranno la conferenza sui rischi delle ondate di calore riguardo l'esposizione all'aria aperta e all'alimentazione. Giovedì 27 Marzo, alle ore 16.30, Vittorio Guillot Ammiraglio della Marina e docente di Diritto Internazionale Marittimo e scrittore, terrà una conferenza sul porto di Alghero tra passato e futuro.



Nella foto: Vittorio Guillot