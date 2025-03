S.A. 16:58 Organ Trio al Music Halll di Sassari Il quinto appuntamento di Jazz in Hall con il Crobu- Mulas-Sicbaldi “Organ Trio”. Una serata speciale, dedicata alla magia sonora della storica formazione jazz che unisce l’organo Hammond e la chitarra elettrica in un’alchimia perfetta di groove e melodia



SASSARI - Il 28 marzo, dalle ore 21:00, il Music Hall di Sassari ospiterà un evento imperdibile per tutti gli amanti del jazz: il quinto appuntamento di Jazz in Hall con il Crobu- Mulas-Sicbaldi “Organ Trio”. Una serata speciale, dedicata alla magia sonora della storica formazione jazz che unisce l’organo Hammond e la chitarra elettrica in un’alchimia perfetta di groove e melodia. Il trio, composto dal chitarrista Giorgio Crobu, dall’organista Mauro Mulas e dal batterista Vittorio Sicbaldi, esplorerà i classici del jazz, con un’ispirazione particolare al celebre trio composto da Wes Montgomery e Jimmy Smith. Un viaggio nel cuore della tradizione jazz, con un’interpretazione fresca e appassionata che promette di incantare il pubblico.



Nella foto: Vittorio Sicbaldi