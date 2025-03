S.A. 13:21 Storie di Alghero: venerdì una lettura partecipata L´incontro promosso dall´Associazione Parkinson si terrà venerdì 28 marzo. Si inizierà con il dott. Antonello Bilardi, che racconterà, avvalendosi di filmati storici e di fotografie d’epoca, gli anni del dopoguerra in città.



Venerdì 28 marzo, dalle 16.30 alle ore 18.00, avrà luogo presso la Sala Convegni del Polisoccorso, in via Liguria, il primo evento organizzato dall’Associazione Parkinson Alghero -ODV denominato Giornata di lettura partecipata, con le storie che fanno bene alla mente e rimandano alla narrazione

che viene dal “basso”, alla memoria collettiva popolare e a suoi protagonisti sconosciuti. Ma non solo: gli eventi futuri si apriranno anche a storie che provengono da altri luoghi, raccontate sui libri da autori affermati ed emergenti.



Si inizierà con il dott. Antonello Bilardi, socio dell’Associazione Parkinson, che racconterà, avvalendosi di filmati storici e di fotografie d’epoca, gli anni del dopoguerra in città. Ha voluto chiamare le sue storie: “Da Via Barcellonetta a Largo dello Sperone”, ovvero quel sottile filo rosso che lega il rinomato Centro storico alla nascita e sviluppo del popoloso quartiere della Pietraia. Bilardi arricchirà la sua narrazione con aneddoti personali, portando alla ribalta storie e personaggi naif, che hanno caratterizzato la storia di Alghero con l’autenticità e la semplicità delle loro azioni. Interverrà nel corso della serata anche Gianni Scognamillo, che rievocherà la figura di un algherese doc come Carlo Catardi, autore di libri dedicati alla marineria cittadina.