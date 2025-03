S.A. 9:14 Alghero cala la cinquina a Ghilarza Vittoria importante dei giallorossi con due partite ancora da giocare in chiave salvezza. Domenica prossima c’è lo scontro diretto con il San Teodoro Porto Rotondo



ALGHERO - L’Alghero cala la cinquina a Ghilarza nel match della 28a giornata di Eccellenza e tiene vive le speranze di salvezza senza passare per il play-out. Pronti via e l’Alghero si porta subito in vantaggio con una staffilata all’incrocio dei pali di capitan Mereu. Qualche minuto dopo, però, i giallorossi rischiano grosso dopo aver perso banalmente palla a centrocampo: fortunatamente Vorticoso manda a lato. Poco dopo miracolo del portiere del Ghilarza su Scognamillo. L’Alghero continua a collezionare occasioni da gol, per poi arrivare al raddoppio al 23’: angolo di Mereu e incornata vincente di Brboric. La squadra di mister Fadda sfiora anche il tris e recrimina per due rigori piuttosto evidenti non concessi dall’arbitro.



Si va quindi al riposo sul 2-0 per l’Alghero. A inizio ripresa Brboric, ben imbeccato da Spanu, sfiora la doppietta personale. Poi è sempre Spanu a cercare Kamana in area ma il colpo di testa del difensore finisce sopra la traversa. Stessa sorte per il colpo di testa di Baraye su cross dalla corsia mancina di Scanu. È il preludio al 3-0, che arriva al 66’ con una conclusione dal limite dell’area di Spanu. Ed è ancora lui a firmare il poker con un bel diagonale dopo una triangolazione con Scognamillo. C’è spazio anche per l’esordio del classe 2007 Fois e poi per il 5-0 firmato da Mari. Una bella vittoria che ridà slancio ai giallorossi in vista del rush finale. Domenica prossima penultima di campionato: al “Pino Cuccureddu” un delicato scontro salvezza contro il San Teodoro Porto Rotondo.



GHILARZA – ALGHERO 0-5

GHILARZA: Miscali, S. Oppo, Floris (23’ st Chergia), Chessa, Melis, Manca (19’ st Orro), Gaita, Cossu (31’ st Rubattu), Vorticoso, Chappino, Corrias. In panchina: Matzuzi, Erbi, R. Oppo, Maugeri, Zanda, Carboni. Allenatore: Massimiliano Pani – Giovannino Pinna

ALGHERO: Piga, Pireddu, Kamana, Sini, Delizos, Mereu, Brboric (44’ st M. Sanna), Spanu (38’ st Pinna), Scanu (24’ st Marras), Baraye (42’ st Fois), Scognamillo (38’ st Mari). In panchina: Gobbi, F. Sanna, Mula, Cassano. Allenatore: Mario Fadda

ARBITRO: Alessandro Manno di Torino

RETI: 2’ pt Mereu, 23’ pt Brboric, 21’ e 30’ st Spanu, 44’ st Mari



Nella foto: Tommaso Spanu autore di una doppietta