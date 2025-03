S.A. 9:22 Fc Alghero perde in casa contro il Perfugas La Fc Alghero è stata superata in casa al 90´, dal San Giorgio Perfugas, con un rigore contestatissimo. 1 – 2 il finale della partita valida per l´undicesima giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, girone D.



ALGHERO - Davanti da un numeroso pubblico, in un bel pomeriggio primaverile, la Fc Alghero è stata superata in casa al 90', dal San Giorgio Perfugas, con un rigore contestatissimo. 1 – 2 il finale della partita valida per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, girone D. La squadra di mister Andrea Peana ha giocato a viso aperto contro la vice capolista, disputando una delle migliori partite della stagione fatta di grinta, determinazione e forza di volontà. Una partita tra due squadre che hanno messo in mostra delle buone giocate. Per la cronaca, al 2’ Fc Alghero pericoloso con Pilo che entra in area e calcia di potenza sfiorando la traversa. Al 4’ ospiti in vantaggio con Cassinelli che supera il diretto marcatore e spedisce la palla rasoterra alla destra di Serra. All’8 nuovamente San Giorgio Perfugas pericoloso con Gurrieri che, dalla distanza, saggia le doti del portiere di casa Serra che ribatte di pugno. Al 25’ il pareggio della Fc Alghero con Riccardo Peana che supera Saragato con un rasoterra da fuori area. La gara prosegue con continui avvolgimenti di fronte mettendo in mostra due belle squadre.



Si va al secondo tempo e al 50’ i giallorossi si rendono pericolosi con un colpo di testa di Correddu che esce di poco a lato. Al 71’ San Giorgio vicino al raddoppio con Soggia che dal limite calcia a fil di palo. Al 90’ rigore per gli ospiti con proteste da parte dei padroni di casa. Un rigore inesistente come confermato anche da riprese video. Dal dischetto Spano sigla il raddoppio per il San Giorgio Perfugas. Nei minuti finali, Fc Alghero tutto in attacco con Saragato e compagni che hanno fatto di tutto per bloccare le giocate dei padroni di casa. Alla fine una sconfitta immeritata per la Fc Alghero che ora pensa alla prossima partita in programma sabato 5 aprile, nuovamente in casa al “Pino Cuccureddu” alle ore 16 contro Le Salette Olbia.



FC ALGHERO – SAN GIORGIO PERFUGAS: 1 - 2

FC ALGHERO: Serra, Depalmas, Peana A., Correddu, Sanna, Peana R. (43' st Sasso), Zanda (37' st Nuoto), Gnani, Pilo (28' st Porcu), Pintus, Zappino.

A disposizione: Sotgiu, Cherchi, Ardu, Cingotti, Marrosu, Merella

Allenatore: Andrea Peana

SAN GIORGIO PERFUGAS: Saragato, Scarzella, Casu, Sassu, Lostia, Pitruzzello (15' st Spano), Previti (37' st Magri), Gurrieri (1' st Rizzo), Cassinelli, Ruiu (10' st Soggia), Giagheddu (22' st Maxia).

A disposizione: Muntoni, Canu, Eretta, Pinna.

Allenatore: Paolo Piga

ARBITRO: Lorenzo Calvia di Alghero

RETI: 4' Cassinelli, 25' Peana Riccardo, 90' Spano (r)



Nella foto: l'allenatore giocatore Andrea Peana