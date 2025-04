S.A. 16:16 L´algherese Nicolò Serra vince il Trofeo Ambrosio Il portacolori del Tc Alghero si aggiudica il torneo di Terza categoria sui campo del Tc Terranova di Olbia. Accreditato della prima testa di serie, Serra è entrato in gara nei quarti di finale, regolando 6-3, 6-0 Alberto Romano



ALGHERO - Bella prova per Nicolò Serra, che solleva il Trofeo Ambrosio. Il portacolori del Tc Alghero si aggiudica il torneo di Terza categoria sui campo del Tc Terranova di Olbia. Accreditato della prima testa di serie, Serra è entrato in gara nei quarti di finale, regolando 6-3, 6-0 Alberto Romano (Torres Tennis), per poi battere in semifinale il numero 5 del seeding Giovanni Mocci (Ct Macomer) con un doppio 6-3 e superare in finale, 6-1, 6-2 il numero 2 Giovanni Bella (Tc Porto Torres). Buon torneo anche per la testa di serie numero 3 Luca Caminiti che, dopo il doppio 6-1 rifilato al torresino Riccardo Piredda nei quarti, è stato fermato da un infortunio nella semifinale contro Mocci, fermandosi sul 6-4, 3-6, 0-3. Nel femminile, stop nei quarti per Alessandra Ogno, sconfitta 6-0, 6-2 dalla padrona di casa Irene Sanna.



Nella foto: un momento della premiazione