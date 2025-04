S.A. 21:16 Al Verdi il pianista Louis Lortie Arriva il 4 aprile sul palco del Verdi uno dei più attesi: il pianista Louis Lortie. Con una carriera che abbraccia cinque continenti



SASSARI - Prosegue venerdì 4 aprile alle 20,30 al Teatro Verdi di Sassari la stagione concertistica “Grandi Interpreti della Musica” che sta portando, sullo storico palco cittadino, con ottima risposta di pubblico, il meglio del concertismo internazionale. Il programma, organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero, della Regione e della Fondazione di Sardegna, si caratterizza anche quest’anno per la presenza di artisti di fama mondiale. Tra questi arriva il 4 aprile sul palco del Verdi uno dei più attesi: il pianista Louis Lortie. Con una carriera che abbraccia cinque continenti. Da più di tre decenni, il musicista franco-canadese ha guadagnato la fama di essere uno dei pianisti più raffinati e versatili al mondo. Riesce infatti ad estendere la sua voce interpretativa a un vasto raggio di repertorio e le sue esibizioni, e le sue pluripremiate registrazioni, testimoniano la sua notevole poliedricità musicale. Allievo di maestri come Yvonne Hubert e Leon Fleisher, nel 1984 ha vinto sia il primo premio del Concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni che del Leeds Piano Competition. La sua carriera internazionale lo ha condotto sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, tra cui la Wigmore Hall di Londra. La Filarmonica di Berlino e la Carnegie Hall di New York, ricevendo riconoscimenti per la profondità delle sue interpretazioni. L’artista sarà accompagnato dalla Chamber Orchestra del Teatro Verdi -Konzertmeister Guglielmo De Stasio. Il programma della serata propone musiche di Mozart, Chopin, Schumann.