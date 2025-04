Cor 12:05 Ente Musicale di Nuoro, nuova stagione di Classica L’Ente Musicale di Nuoro presenta con entusiasmo la sua XXXIX Stagione concertistica di Musica Classica con la direzione artistica di Sara Meloni, un ricco ventaglio di concerti che accompagnerà il pubblico in un affascinante itinerario musicale lungo quattro secoli di storia



NUORO – L’Ente Musicale di Nuoro presenta con entusiasmo la sua XXXIX Stagione concertistica di Musica Classica con la direzione artistica di Sara Meloni, un ricco ventaglio di concerti che accompagnerà il pubblico in un affascinante itinerario musicale lungo quattro secoli di storia, dalle polifonie sacre di Palestrina fino alle suggestioni della musica contemporanea, passando attraverso le tradizioni popolari e i grandi nomi del repertorio classico come Mozart, Boccherini, Beethoven e Debussy. La stagione si apre giovedì 10 aprile alle 19.30 a Nuoro, nell’ auditorium della Biblioteca Satta, con il recital “Suite française”, affidato al pianoforte raffinato di Paola Meloni, artista sarda che vive e lavora a Parigi. In programma, le musiche dell’ultima produzione discografica del compositore Sebastiano Dessanay, in un concerto intimo e poetico che racconta l’incontro tra Sardegna e Francia attraverso le note.



Si prosegue domenica 13 aprile alle 19.00 a Nuoro presso l’ auditorium della Scuola civica di musica, con “Voci di montagna”, un appuntamento di respiro internazionale inserito in un progetto Erasmus+ che coinvolge il Complesso Vocale di Nuoro, la Scuola Civica di Musica di Nuoro, il Conservatorio di Sassari e il prestigioso Graz Conservatory Chamber Choir, diretto da Franz Maria Herzog. In programma, un affascinante intreccio tra musiche popolari e colte, un incontro tra culture, paesaggi e voci. Il 15 maggio, in occasione del 500° anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, il Complesso Vocale di Nuoro, guidato da Franca Floris, rende omaggio al grande maestro della polifonia sacra, con il prezioso intervento musicologico di Paolo Da Col, tra i massimi esperti del repertorio antico.



Il 12 giugno spazio al talento emergente con il “Varen Quartet”, giovanissima formazione francese vincitrice del secondo premio nella X edizione del Concorso Internazionale Giangrandi Eggmann. In programma, pagine raffinate di Boccherini, Beethoven e Schulhoff, per un concerto che unisce rigore, energia e freschezza interpretativa. A chiudere questa prima parte di stagione, il 3 luglio, sarà il duo Giuralongo-Belfiore: flauto e toy piano per un concerto che attraversa quattro secoli di musica con leggerezza, ironia e originalità, portando il pubblico a riscoprire i suoni con occhi (e orecchie) nuovi.