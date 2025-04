Cor 10:36 Antonio Pitzoi Trio in Concerto al Music Hall Il prossimo appuntamento della Rassegna Jazz in Hall avrà luogo venerdì 11 aprile al Circolo Arci Music Hall di Sassari, e vedrà protagonista l’Antonio Pitzoi Trio, un ensemble che si distingue per l´interpretazione di brani originali e standards jazz, quest’ultimi arrangiati da Pitzoi



SASSARI - L’incontro, riservato ai soci, si terrà in un'atmosfera intima e raffinata, dove Antonio Pitzoi alla chitarra, Yanara Reyes Mcdonald al contrabbasso e Luca Deriu alla batteria daranno vita a un’esibizione coinvolgente che esplorerà le radici e le evoluzioni della tradizione del trio jazz. Il trio proporrà un repertorio che spazia dalla tradizione jazz degli anni '50 fino alla contemporaneità, mettendo in luce il dinamismo e la fluidità di un genere che ha sempre saputo rinnovarsi. L’approccio sarà caratterizzato da un mix di improvvisazione, sintonia e ricerca musicale.



Antonio Pitzoi, chitarrista e compositore autodidatta, ha affinato la sua tecnica studiando con artisti come Fabio Mariani, Umberto Fiorentino e Giovanni Agostino Frassetto, e ha collaborato con numerosi artisti di prestigio, tra cui Antonella Ruggiero, Gavino Murgia, e Antonello Salis. Pitzoi è anche membro stabile dell'Orchestra Jazz della Sardegna, con la quale ha inciso diversi album di rilievo, tra cui "Agora Tà" (2012) e "Jazz Requiem Mass" (2022). Conosciuto per la sua versatilità, ha suonato in numerosi festival internazionali e ha collaborato con musicisti di fama mondiale come Enrico Rava, Paolo Fresu, Maria Pia De Vito, Mario Biondi e molti altri. Attualmente insegna Chitarra Jazz al Conservatorio di Sassari.



Yanara Reyes McDonald, contrabbassista cubana, è una delle più talentuose voci emergenti nel panorama jazz. Formata in contrabbasso classico a Cuba, si perfeziona all'Istituto Superiore de Arte a L'Avana e successivamente si trasferisce in Italia, dove si laurea in contrabbasso jazz al Conservatorio di Sassari. Ha collaborato con numerosi artisti di spicco, partecipando a festival internazionali come Nora Jazz e Umbria Jazz. La sua musica si distingue per la capacità di fondere influenze tradizionali e innovative, regalando sempre un'esperienza unica ai suoi ascoltatori.



Luca Deriu, batterista e compositore sardo, ha sviluppato la sua formazione iniziale nei seminari jazz di Nuoro diretti da Paolo Fresu e ha completato il suo triennio in Batteria e Percussioni Jazz al Conservatorio “L. Canepa” di Sassari. Ha suonato in vari contesti musicali, dal jazz alla musica brasiliana, cubana, africana e pop-rock. Ha collaborato con artisti come Battista Giordano, Javier Girotto, Umberto Fiorentino e Michael Rosen, ed è stato protagonista di numerosi festival in Sardegna e ulla penisola, tra cui Cala Gonone Jazz Festival e JAZZMI a Milano. Deriu è anche attivo in produzioni musicali e registrazioni sin dal 2006. Il concerto si inserisce nel ciclo di eventi della Rassegna Jazz in Hall, un'importante iniziativa che celebra la musica jazz attraverso esibizioni esclusive e di alta qualità. Per info 340 8371032.