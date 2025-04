S.A. 11:55 Donazione organi: mozione in Aula ad Alghero Il consigliere comunale Giampietro Moro ha presentato una mozione consiliare, sottoscritta da tutti i capigruppo, per sensibilizzare la cittadinanza sull´importanza di questo gesto di solidarietà, che può salvare vite umane



ALGHERO - In occasione della Giornata Nazionale per la Donazione degli Organi, 11 aprile, il consigliere comunale Giampietro Moro ha presentato una mozione consiliare, sottoscritta da tutti i capigruppo, per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di questo gesto di solidarietà, che può salvare vite umane. Il tema delle donazioni degli organi è stato approfondito ieri in un incontro della Commissione Consiliare V. L’audizione ha visto la partecipazione delle dottoresse dell’AOU di Sassari Paola Murgia e Chiara Favini. Il presidente della commissione Christian Mulas, ha sottolineato come "la donazione degli organi non è solo una questione sanitaria, ma un vero e proprio atto di solidarietà umana. È fondamentale che tutti prendano consapevolezza di quanto questo gesto possa essere vitale per molti.”



Nel corso dell'incontro, la dottoressa Paola Murgia ha fornito dati rilevanti: «La Sardegna è la terza regione in Italia - ha affermato - tuttavia, è importante sottolineare che ben il 33% dei giovani ha ancora paura di decidere di donare i propri organi». Questo dato evidenzia l'urgenza di proseguire nella sensibilizzazione e nella formazione della comunità, specialmente tra i più giovani. I numeri relativi alla situazione nazionale sono altrettanto significativi: attualmente, in Italia ci sono circa 8.000 pazienti in lista d'attesa per un trapianto, mentre ogni anno sono 4.000 i pazienti che ricevono un trapianto. Dati che richiedono un impegno continuo da parte di tutti per garantire che ogni vita abbia una possibilità di salvezza.



La Commissione ha inoltre ribadito l'importanza del ruolo delle Amministrazioni locali nella sensibilizzazione della cittadinanza. In particolare, è stata rilevata l’importanza della comunicazione riguardo alla possibilità di esprimere la propria volontà di donazione degli organi, sia al momento del rilascio che del rinnovo della carta d'identità. La Commissione consiliare ha apprezzato molto il dibattito che si è sviluppato durante l'incontro, definito costruttivo e informativo, su un tema così delicato e fondamentale per la salute e il benessere della collettività. Infine, il presidente Mulas ha proposto di coinvolgere attivamente le scuole superiori e le associazioni sportive nella sensibilizzazione sulla donazione degli organi, avviando progetti educativi che possano favorire una cultura della solidarietà e dell'altruismo tra i giovani. La donazione degli organi è un gesto che salva vite e ogni cittadino ha il diritto di essere informato e di poter decidere liberamente di esprimere la propria volontà.